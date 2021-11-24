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الجيش الإثيوبي يعلن انتشار عناصره حول سد النهضة

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الجيش الإثيوبي يعلن انتشار عناصره حول سد النهضة
Reuters
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أعلنت قوات الدفاع الإثيوبية اليوم الأربعاء انتشارها في منطقة سد النهضة، مؤكدة أن "الجيش يقوم بواجبه في إحلال السلام الدائم في منطقة سد النهضة الإثيوبي".

ووفقا لوكالة "فانا" الإثيوبية فإن قوات الدفاع اصطفت إلى جانب الشرطة الفيدرالية في أقاليم أمهرة وجامبيلا وسيداما وإقليم شعوب جنوب إثيوبيا لتأدية مهامهم حول منطقة سد النهضة، مشيرة إلى أن أعمال بناء سد النهضة مستمرة دون أي مشاكل أمنية ويقوم الجيش الاثيوبي بتأمين المنطقة ليلا ونهارا.

وأفادت الوكالة بوجود وحدات من الجيش الإثيوبي تعمل حاليا لحراسة المنطقة، ووحدات ميكانيكية ومشاة، وأفراد من القوات الخاصة الإقليمية لتأمين بناء السد.

المصدر: "الوفد" + "صدى البلد"

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