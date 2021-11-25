الجزائر.. اعتقال المكلف بالاتصال في منظمة إرهابية

اعتقلت مصالح الأمن الجزائرية المختصة في ولاية وهران، المكلف بالاتصال بالمنظمة الإرهابية "الماك"، وهو على وشك مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية باتجاه إسبانيا.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر أمني، اليوم الخميس، فإن الأمر يتعلق بالإرهابي، مالا يوغرطة، المدعو "يوبا"، وهو مكلف بالاتصال بالمنظمة المصنفة إرهابية، والمقيم بمنطقة عزازقة، بولاية تيزي وزو.

وأضاف المصدر، أن الارهابي الذي تم توقيفه بمدينة عين الترك، ساحل وهران، كان يعتزم مغادرة الجزائر بطريقة سرية تجاه السواحل الإسبانية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية