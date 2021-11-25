أمير سعودي عن زيارة بن زايد لتركيا: يبحثون عن رضاء دول الخليج!

أثارت أول زيارة لولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، منذ عام 2012 إلى العاصمة التركية أنقرة، أمس الأربعاء، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وعلق الإعلامي القطري، جابر الحرمي عبر "تويتر" متسائلا: "محمد بن زايد في تركيا يلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان.. هل تمثل هذه الخطوة إعادة تموضع بعد فشل الحرب على تركيا.. أم قناعة وتصحيح مسار لسياسات انتهجتها الإمارات لسنوات مضت..؟!"

ورد الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود بتغريدة على الحرمي قائلا: "بعد كل هذه الانهيارات السياسية والاقتصادية وتحجيم وتحطيم وطرد الإخوان من تركيا والأزمة التي تمر بها الحكومية التركية الاقتصادية ودعوتها الشيخ محمد واستقباله بشكل مهيب والبحث عن رضاء دول الخليج.. هل هذا فشل وإعادة تموضع، عجبي".

يذكر أن زيارة بن زايد تأتي تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأفاد مكتب دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أنهما سيبحثان العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، والخطوات اللازمة لتطوير التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية الحالية.

بعد كل هذه الانهيارات السياسية والاقتصادية وتحجيم وتحطيم وطرد الإخوان من تركيا والأزمة التي تمر بها الحكومية التركية الاقتصادية ودعوتها الشيخ محمد واستقباله بشكل مهيب والبحث عن رضاء دول الخليج ..هل هذا فشل وإعادة تموضع عجبي 😂😂 https://t.co/33kn76qI1F — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) November 24, 2021

المصدر: RT