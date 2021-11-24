سعيّد ينهي مهام 15 سفيرا وقنصلا

أنهى الرئيس التونسي قيس سعيد مهام عدد من السفراء والقناصل والمفوضين الدبلوماسيين، بعد أيام من إعفاء 20 من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.

وصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 15 أمرا رئاسيا يتعلق بإنهاء مهام 15 سفيرا وقنصلا بالخارج، على رأس البعثات الديبلوماسية التونسية بكل من برلين (ألمانيا) – بريتوريا (جنوب إفريقيا) – أنقرة (تركيا) – بيكين (الصين) – الدوحة (قطر) – باماكو (مالي) – واغادوغو (بوركينا فاسو) – أبوجا (نيجيريا) – أبيدجان (الكوت ديفوار) – فرصوفيا (بولونيا)، إلى جانب قناصل روما وبالارمو (إيطاليا) – مونريال (كندا) – ليون وغرونوبل (فرنسا) – بروكسال (بلجيكا).

وتأتي هذه الإعفاءات عقب أيام قليلة من إحالة 20 من كبار المسؤولين الأمنيين على التقاعد الوجوبي.

وأكد موقع "الشارع المغاربي" التونسي أن القائمة ضمت بعضا ممن تحصلوا على ترقيات غير مسبوقة من قبل الرئيس قيس سعيد وأن البقية ممن كانوا يسمون بـ"الأمن الموازي".

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية