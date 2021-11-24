واشنطن تعدل العقوبات على سوريا
Reuters
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها قررت تعديل العقوبات المفروضة على سوريا لتوسع نطاق التفويض المتعلق بأنشطة منظمات غير حكومية معينة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في إشعار على موقعها الإلكتروني إن الولايات المتحدة عدلت القواعد المتعلقة بالعقوبات المتعلقة بسوريا "لتوسيع التفويض الحالي المتعلق بأنشطة معينة لمنظمات غير حكومية (NGO) في سوريا".
المصدر: "رويترز"
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