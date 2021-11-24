قطر.. اعتقال صحفيين نرويجيين واحتجازهما لأكثر من 30 ساعة

اعتقل الأمن القطري، صحفيين يعملان في التلفزيون الرسمي النرويجي وجرى احتجازهما لأكثر من 30 ساعة، قبل السماح لهما بالعودة إلى الوطن.

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وأوضحت شبكة "إن آر كيه" التلفزيونية أن الحكومة القطرية لم ترد على الفور على طلب للتعليق على اعتقال هالفور إيكيلاند ولقمان غرباني، اللذين كانا موجودين في قطر لتغطية التقارير عن كأس العالم لكرة القدم المقبل.

وقيل إنه تم اعتقال الصحفيين بعدما قدما تقريرا على الهواء مباشرة عن ظروف معيشة العمال المغتربين.

وقال الصحفيان للشبكة التلفزيونية النرويجية إنه لم يسمح لهما بالمغادرة بمعداتهما.

وانتقد اتحاد الصحفيين النرويجيين اعتقال الصحفيين.

المصدر: AP