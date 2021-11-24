الجيش المصري يؤكد استعداد مقاتلي سيناء

تفقد وزير الدفاع المصري محمد زكي، معسكر إعداد وتأهيل مقاتلي الجيش الثاني الميداني في شمال سيناء.

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وأكد الوزير على الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية، وأشاد بدور القوات المصرية لتهيئة المناخ الآمن لاستمرار عملية التنمية لأهالي سيناء، كما أعرب عن تقديره للدور الوطني لشيوخ وعواقل سيناء الشرفاء الذين يمثلون خط الدفاع الأول للأمن والاستقرار.

وأدار القائد العام للقوات المسلحة حوارا مع مقاتلي الجيش الثاني الميداني، استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم، وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم في مختلف المجالات محليا وإقليميا وعالميا، وطالبهم بالحفاظ على مستوى الاستعداد القتالي لوحداتهم، ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام التي قد توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

المصدر: الوطن