أخفت القوات المسلحة المصرية إحدى الخطط العسكرية خلال بيان أصدره المتحدث باسم الجيش المصري، حول تدريبات عسكرية تقوم بها وحدات الجيش الثاني الميداني.

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وقام المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية بنشر مجموعة من الصور تضم الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، خلال تفقده المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى ذي المستويين "بشير 22" الذي تجريه إحدى التشكيلات المدرعة بالجيش الثاني الميداني.

وخلال عرض الصور ظهرت في الجانب الأيمن من إحدى الصور إحدى الخطط العسكرية للقوات المسلحة المصرية، التي تم إخفائها.

وقالت القوات المسحلة المصرية إن المرحلة الرئيسية للتدريبات بدأت بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التى تضمنت عرض التقارير والقرارات، وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة القادة والضباط للتأكد من تفهمهم لمهامهم ومدي إستيعابهم الكامل لتنفيذ كل ما يكلفون به من مهام بإحترافية عالية.

وعقب ذلك تمت إجراءات تنسيق التعاون لكافة عناصر تشكيل العملية. ظهر خلال المرحلة مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالي، فضلا عن المهارة في استخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل العملية.

المصدر: RT