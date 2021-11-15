الجيش المصري يستعد لحدث ضخم

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع المصرية برومو عن معرض "إيديكس 2021"، الذي يقام فى مركز مصر للمعارض الدولية فى الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.

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ويضم المعرض عشرات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة السلاح حول العالم، والذين يجتمعون في مكان واحد في قلب القاهرة.

ومن المُقرر أن يُشارك في المعرض هذا العام أكثر من (400) عارض من كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال الصناعات العسكرية إلى جانب مشاركة أكثر من (30) ألف زائر من المتخصصين والمهتمين بمجال الصناعات الدفاعية.

بينما شارك في النسخة الأولى من المعرض أكثر من (300) شركة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة بمجال الصناعات الدفاعية فضلًا عن (10) آلاف زائر.

المصدر: RT