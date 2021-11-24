السعودية تعلن إحباط عملية تهريب مخدرات ضخمة والقبض على عشرات المتورطين بينهم مواطنون (صور)

أعلنت الجهات المختصة في السعودية عن نجاح حرس الحدود في إحباط عملية تهريب مواد مخدرة تضمنت 894 كغم من الحشيش المخدر و57 طن قات و798.8 ألف قرص أمفيتامين.

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وصرح المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود في المملكة، العقيد مسفر القريني، بأن "المتابعة الأمنية لمهربي ومروجي المخدرات أسفرت عن إحباط محاولات تهريب 894 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، و798,860 قرص إمفيتامين مخدرا، و57 طنا، و165 كيلوغراما من مادة القات المخدر عبر الحدود البرية والبحرية للسعودية".

وقال العقيد القريني: "تم القبض على المتورطين فيها وعددهم 88 متهما، منهم 39 مواطنا و49 مخالفا لنظام أمن الحدود، 24 من الجنسية اليمنية، و21 من الجنسية الإثيوبية، و4 من الجنسيات المصرية والأردنية والسودانية والسريلانكية".

وأضاف: "جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص".

المصدر: "واس"