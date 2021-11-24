التحالف العربي: استهدفنا مواقع جديدة لنشاط المسيرات في صنعاء

أفادت وسائل إعلام رسمية سعودية، اليوم الأربعاء، بأن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أعلن بدء تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف عسكرية "مشروعة" في العاصمة اليمنية صنعاء.

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وأضافت أن التحالف حذر المدنيين من التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن التحالف استهدف مواقع جديدة لنشاط الطائرات المسيرة في صنعاء منها مبنى قيد الإنشاء استخدمته جماعة الحوثي كمعمل سري للطائرات المسيرة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، السبت الماضي إن الجماعة أطلقت 14 طائرة مسيرة على عدة مواقع سعودية منها منشآت تابعة لشركة "أرامكو" في جدة.

المصدر: رويترز