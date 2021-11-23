بتمويل من البنك المركزي.. مصر تطلق مبادرة رئاسية لترشيد استخدام المياه عبر التحول لوسائل الري الحديث

أطلقت مصر يوم الثلاثاء مبادرة رئاسية لترشيد استخدام المياه عبر التحول لوسائل الري الحديث، يمولها البنك المركزي.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن البنك المركزي المصري أطلق مبادرة جديدة لتمويل التحول لاستخدام وسائل الري الحديث في الأراضي الزراعية يتم من خلالها السماح بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية أو المنشأة بغرض التحول لطرق الري الحديثة عن طريق البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي.

وأوضح بيان للبنك المركزي أن المبادرة الجديدة تأتي لتحل محل المبادرة السابق إصدارها لنفس الغرض ضمن مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة والتي كانت بسعر عائد 5%.

وبحسب البيان، تبلغ إجمالي قيمة المبادرة الجديدة 55.5 مليار جنيه تم إصدارها بضمان وزارة المالية لتمويل مشروع تحويل حوالي 4 ملايين فدان لاستخدام الآليات والوسائل الحديثة والذكية لري الأراضي الزراعية.

وحسب ما ننقلته وسائل إعلام مصرية فإن المزارعين المستفيدين من المبادرة سيقومون بسداد تكلفة التحول لنظم الري الحديثة للبنوك على أقساط خلال 10 سنوات دون تحملهم أي فوائد، على أن يتم سداد أول قسط بعد عام من إنهاء التنفيذ والتحول الكامل لنظم الري المستهدفة، على أن يقوم البنك المركزي بتعويض البنوك بالمشاركة مع وزارة المالية.

وتأتي المبادرة في إطار التوجهات الحالية نحو ترشيد استخدام الموارد المائية، وللتيسير على المزارعين وتشجيعهم على الانتقال إلى استخدام آليات ووسائل الري الحديثة والذكية التي تساعد على الحفاظ على الثروة المائية وتعظم إنتاجية الفدان الزراعي.

ومن المتوقع خلال ثلاث سنوات أن يتم تحويل كافة الأراضي الزراعية لوسائل الري الحديث والذكي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية