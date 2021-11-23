الأردن.. لجنة لاستعادة رفات رموز "ثورة الكرك" من سوريا

اتفق في منطقة الكرك الأردنية على تشكيل لجنة وطنية تتولى التواصل مع الحكومة السورية لاستعادة جثامين قادة ما عرف بثورة الكرك (الهية) ضد العثمانيين مطلع القرن الفائت.

وذكر موقع "خبرني" الأردني أن اللجنة ستطالب باستعادة رفات الشيخ قدر المجالي ورفاقه من رموز "هية الكرك" التي ثارت على الأتراك العثمانين عام 1910 للميلاد، قبل أن يعدمهم العثمانيون شنقا في دمشق قبل نحو 111 عاما.

ونقل الموقع عن اللجنة أنه ستقام لجثامين أولئك الرموز أضرحة في مسقط رأسهم "الكرك" بهدف "تخليد بطولاتهم لتبقى حاضرة في أذهان الأجيال على مر العصور".

الشيخ قدر المجالي

المصدر: موقع "خبرني" الأردني