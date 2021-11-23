بصورة مفاجئة.. استقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش
Reuters
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أعلنت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن المبعوث الأممي إلى ليبيا السلوفاكي يان كوبيتش، قدم استقالته بعد أقل من عام على تعيينه في يناير الماضي.
وقال دبلوماسي لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه إن "كوبيتش استقال"، وهو ما أكدته عدة مصادر دبلوماسية أخرى أضافت أنه لم يقدم أي سبب رسمي في الوقت الحالي لهذه الاستقالة المفاجئة، قبل شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في ليبيا.
المصدر: أ ف ب
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