تعرض حوالي 35 منزلا شمالي لبنان للسرقة
Reuters
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شهدت محلة المنشرة الواقعة في شمالي لبنان، سلسلة سرقات في الآونة الأخيرة، حيث أقدم مجهولون على سرقة محتويات قرابة 35 منزلا.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المنطقة الواقعة في أعالي جرود بلدتي نمرين وبقرصونا في الضنية، تعرض حوالي 35 منزلا فيها للسرقة من قبل مجهولين استغلوا غياب مالكي هذه المنازل عنها، إذ يهجرونها مع حلول فصل الشتاء وينزحون باتجاه الساحل.
وقد بدأت القوى الأمنية تحقيقاتها وتتبع الفاعلين تمهيدا لتوقيفهم.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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