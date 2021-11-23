ولي عهد أبو ظبي يستقبل ملك الأردن

استقبل ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العاهل الأردني عبدالله الثاني وذلك بعد يوم من إعلان البلدين توقيع اتفاق مع إسرائيل حول مشاريع مشتركة في الطاقة والمياه.

ونشر الديوان الملكي الهاشمي عبر "تويتر" صورة من اللقاء الذي جمع الجانبين، وقال في التغريدة: "جلالة الملك عبدالله الثاني يجري مباحثات مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في قصر الشاطئ في أبوظبي".

جلالة الملك عبدالله الثاني يجري مباحثات مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة #الإمارات العربية المتحدة، في قصر الشاطئ في أبوظبي #الأردن 🇯🇴🇦🇪 pic.twitter.com/lFYDlSrbc3 — RHC (@RHCJO) November 23, 2021

وقال الديوان الملكي في بيان إنه "تم التشديد خلال المباحثات على أهمية العمل من أجل تعزيز الشراكات التنموية التي تعود بالنفع على البلدين، وتحقق الازدهار والتنمية المستدامة وتوفر الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجهها المنطقة بما يضمن مستقبلا أفضل".

وقد أكد الملك عبدالله "أهمية العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

من جهته، أكد ولي عهد أبوظبي "حرص الإمارات على تنمية التعاون مع الأردن، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والبيئة، بما يخدم التنمية المستدامة في البلدين ويحقق تطلعاتهما".

المصدر: RT