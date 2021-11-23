بمشاركة إماراتية.. الأردن ينشر نص الاتفاق مع إسرائيل في مجال الطاقة والمياه (وثيقة)

نشرت وزارة المياه والري الأردنية اليوم الوثيقة التي وقعت في دبي أمس، بين حكومات الإمارات والأردن وإسرائيل حول مشاريع مشتركة في الطاقة والمياه.

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وتم توقيع الوثيقة الاثنين بحضور مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي سلطان بن أحمد الجابر.

وقالت الوزارة في بيان إن مضمون الوثيقة هو إعلان نوايا بين الدول الثلاث لدراسة جدوى إقامة مشروع لإنتاج الطاقة المتجددة في الأردن تنفذه شركة إماراتية ومشروع لتحلية المياه لتزويد الأردن بمئتي مليون متر مكعب من البحر الأبيض المتوسط.

وبموجب بند فإن الوثيقة هي إعلان نوايا فقط لا يترتب عليه أو يؤثر على أي التزامات أو حقوق قانونية على الأطراف الموقعة بموجب القانون الدولي.

وأوضح البيان أنه بموجب الوثيقة تنوي الأطراف الثلاثة القيام باستكشاف الجدوى لكلا المشروعين خلال فترة زمنية تنتهي في الربع الثالث من العام المقبل.

ونصت الوثيقة على أن كلا المشروعين مشروطان ببعضهما، بمعنى أنه لن ينفذ أي مشروع دون تنفيذ الأخر.

المصدر: RT