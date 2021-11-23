أمير الكويت يعيد تكليف صباح الخالد الصباح بتشكيل الوزارة الجديدة

أصدر أمير الكويت، الشيخ ​نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، أمرا يقضي بتعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

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أمر أميري بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة#كونا#الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) November 23, 2021

وكان أمير الكويت الشيخ ​نواف الأحمد الجابر الصباح، قد فوض ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بإصدار المراسيم الأميرية.

ووافق الأمير يوم الأحد الماي على استقالة الحكومة، على أن يمارس كل وزير عمله بشكل مؤقت لحين تشكيل حكومة جديدة.

المصدر: "كونا"