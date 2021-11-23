 
مباشر
عاجل
إيران: إسرائيل شنت هجوما على أهداف بحرية إيرانية

أمير الكويت يعيد تكليف صباح الخالد الصباح بتشكيل الوزارة الجديدة

أخبار العالم العربي

أمير الكويت يعيد تكليف صباح الخالد الصباح بتشكيل الوزارة الجديدة
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rstk

أصدر أمير الكويت، الشيخ ​نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، أمرا يقضي بتعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

إقرأ المزيد
أمير الكويت يفوض ولي العهد بإصدار المراسيم الأميرية بينها تعيين رئيس الحكومة والوزراء وإقالتهم
أمير الكويت يفوض ولي العهد بإصدار المراسيم الأميرية بينها تعيين رئيس الحكومة والوزراء وإقالتهم

وكان أمير الكويت الشيخ ​نواف الأحمد الجابر الصباح، قد فوض ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بإصدار المراسيم الأميرية.

ووافق الأمير يوم الأحد الماي على استقالة الحكومة، على أن يمارس كل وزير عمله بشكل مؤقت لحين تشكيل حكومة جديدة.

المصدر: "كونا"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا