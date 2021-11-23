لابيد لتركيا: أغلقوا مكاتب "حماس" في اسطنبول!

طالب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد تركيا بإغلاق مكاتب حركة "حماس" في اسطنبول، وذلك بعدما أعلنت إسرائيل تفكيك خلية لـ"حماس" في الضفة الغربية "كانت موجهة من اسطنبول".

وقال لابيد مساء أمس الاثنين: "مكاتب حماس في اسطنبول مصيرها الإغلاق. علينا منع هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية ضد المواطنين الإسرائيليين في أي مكان وتحت أي ظروف".

وأضاف لابيد في رسالته: "ليس من واجب إسرائيل فقط التحرك ضد إرهاب حماس، إنه واجب على المجتمع الدولي بأسره، وعلى دول العالم أن تتصرف كما فعلت بريطانيا وتحظر حماس. وعليه أبعث برسالة تقدير لقوات الأمن على عملها الحازم والجاد لمنع إرهاب حماس".

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق إحباط خلية تابعة لـ"حماس"، تضم بين غيرهم، تجار أسلحة ومتفجرات عملوا على تنفيذ هجوم ضد إسرائيليين وخططوا لعمليات في القدس والضفة الغربية، حسب السلطات الإسرائيلية.

وقال "الشاباك" إن الاعتقالات طالت 50 ناشطا من "حماس"، وإنه عثر بحوزتهم على أسلحة ومواد لتصنيع العبوات الناسفة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية