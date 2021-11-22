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الأمن العراقي يلقي القبض على "سارق المرضى" ببغداد

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الأمن العراقي يلقي القبض على
AFP
قوات الأمن العراقي - أرشيف
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أعلنت وزارة الداخلية العراقية إلقاء القبض على رجل سرق هواتف عدد من المرضى الراقدين في مستشفى بغداد التعليمي.

وقالت الوزارة إنه "وردت معلومات من قبل المرضى الراقدين إلى قوة حماية مجمع مدينة الطب، أحد مفاصل مديرية حماية المنشآت والشخصيات في بغداد، حول تعرضهم لسرقة أجهزة الموبايل داخل مستشفى بغداد التعليمي".

وأضافت، أنه "على الفور تم المباشرة بالتحري وجمع المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة، من قبل أمر قوة حماية مجمع مدينة الطب العقيد سعد أحمد حسين وتنسيق الجهود التي أثمرت بالتوصل إلى المتهم وإلقاء القبض عليه".

وأشارت، إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتسليمه أصوليا إلى مكتب مكافحة إجرام منطقة الأعظمية لينال جزاءه العادل".

المصدر: "السومرية نيوز"

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