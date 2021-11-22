سوريا.. 4 محافظين يؤدون اليمين أمام الرئيس الأسد

أدى اليمين القانونية أمام الرئيس السوري بشار الأسد أربعة محافظين جدد، صدر مرسوم بتعيينهم في الـ17 من الشهر الجاري.

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وقالت وكالة "سانا" إن الرئيس الأسد اجتمع بالمحافظين الجدد بعد أداء القسم وبحضور رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، و"زودهم بتوجيهاته وتمنى لهم النجاح في مهامهم".

وكان الأسد أصدر في الـ17 من الجاري أربعة مراسيم تقضي بتعيين محافظين جدد لمحافظات اللاذقية (عامر هلال)، وإدلب (ثائر سلهب)، والسويداء (نمير مخلوف)، ودرعا (لؤي خريطة).

المصدر: وكالة "سانا"