أصدر الرئيس السوري بشار الأسد يصدر أربعة مراسيم تقضي بتعيين محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا.

وأصدر الأسد قرارا بتعيين عامر إسماعيل هلال محافظا لللاذقية بدلا من إبراهيم خضر السالم، في حين تم تكليف ثائر ناصح سلهب بمهام محافظ إدلب بدلا من محمد نتوف.

ونص المرسوم الرئاسي أيضا على تعيين نمير حبيب مخلوف محافظا للسويداء بدلا همام صادق دبيات، ولؤي خريطه محافظا لدرعا وإنهاء خدمات مروان إبراهيم شربك في المحافظة.

المصدر: RT