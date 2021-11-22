القوات العراقية تدمر أوكارا لتنظيم "داعش" شمالي البلاد

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، تدمير أوكار لتنظيم "داعش" في جبال حمرين شمالي البلاد.

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وذكرت في بيان صحفي: "وفقا لمعلومات دقيقة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات L159 سبع ضربات جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات محافظة ديالى".

وأضافت، إن "الضربات استهدفت أوكارا ومعدات للإرهابيين، حيث دمرت بالكامل".

المصدر: RT