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القوات العراقية تقصف وكرا لتنظيم "داعش" شرقي البلاد (فيديو)

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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، الأحد، قصف وكر تابع لتنظيم "داعش" في محافظة ديالى شرقي البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان صحفي، أن "ضربة جوية وجهت لتنظيم داعش وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من هيئة الاستخبارات، خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".

وأضافت، أن "الضربة جاءت بعد مراقبة تحركات عناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي الثلاب ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات ديالى، حيث أسفرت عن تدمير وكر إرهابي".

المصدر: RT

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