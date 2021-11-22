لقاء سوري إماراتي لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها

بحث السفير السوري لدى الإمارات، غسان عباس، مع الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري، عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

إقرأ المزيد

وخلال اللقاء في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، نوه الجانبان بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، ما أوجد مناخا رحبا للتعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات وساهم في تعزيز الاستثمارات المشتركة، وجرى استعراض مجالات الاستثمار المتاحة في سوريا والتي يمكن لمجموعة "بن حم"، التي يرأسها مسلم العامري، الدخول فيها خلال الفترة المقبلة وخاصة الاستثمار في مجال السفر والسياحة والفندقة، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وبحسب "سانا"، فقد نوه السفير عباس بدور الإمارات حكومة وشعبا في مساندة ودعم الشعب السوري منذ بداية الحرب على سورية، والوقوف إلى جانبه.

وشدد غسان عباس على أهمية دعم علاقات التعاون بين رجال الأعمال في الإمارات وسورية من خلال زيادة حجم التبادل التجاري وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة بهدف رفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

من جانبه، أشار الشيخ العامري إلى أن القيادة في الإمارات بكل مستوياتها حريصة على تعزيز وتوثيق علاقات الأخوة والتعاون بين الجانبين وتطويرها من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتقديم كل ما يخدم بيئة الأعمال الداعمة ونقل الخبرات والاستثمارات والشراكات بين الطرفين.

المصدر: "سانا"