 
مباشر

اتفاق سوري إماراتي لتنشيط التبادل التجاري

مال وأعمال

اتفاق سوري إماراتي لتنشيط التبادل التجاري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rr1l

وقع "مجلس الأعمال السوري الإماراتي" و"غرفة تجارة وصناعة أم القيوين" الإماراتية اتفاقا لتنشيط التعاون ودعم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وتنص الاتفاقية، التي وُقعت على هامش المشاركة السورية في معرض "إكسبو دبي 2020"، على تطوير التعاون التجاري والصناعي والزراعي والعمراني بين الطرفين لتطوير ريادة الأعمال مع التركيز على التنمية المستدامة والتطوير العقاري والطاقة المتجددة.

ووقع الاتفاقية رئيس مجلس الأعمال السوري الإماراتي محمد غزوان المصري، وعن الجانب الإماراتي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين خلفان أحمد مسفر، وذلك في الجناح السوري في المعرض.

 

المصدر: "سانا"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا