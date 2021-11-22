"سانا": أهالي قرية حامو يمنعون رتلا للقوات الأمريكية من المرور بقريتهم
اعترض أهالي قرية حامو بريف القامشلي الجنوبي رتل آليات عسكرية تابعا للقوات الأمريكية ومنعوه من المرور على أطراف قريتهم وطردوه من المنطقة.
وأفادت وكالة "سانا"، نقلا عن مصادر محلية، بأن "رتلا مؤلفا من ثلاث مدرعات تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقها سيارة تابعة لميليشيا "قسد" حاول عبور الطريق الدولي والمرور قرب القرية بتمام الساعة السادسة من صباح اليوم فقام الأهالي باعتراض الرتل ورشقه بالحجارة وطردوه من المنطقة".
مراسل البوصلة في الحسكة— AlBoselh-البوصلة (@AlBoselh_News) November 22, 2021
اهالي قرية حامو يعترضون رتلا لقوات الاحتلال الامريكي حاول العبور من قرية حامو بريف القامشلي الجنوبي ويجبرونه على التراجع عند الساعة السادسة والنصف صباح اليوم#AlBoselh#البوصلةpic.twitter.com/yd4NP80kz4
وكان أهالي قرية تل ذهب بريف القامشلي الجنوبي، اعترضوا منذ أيام رتل آليات للقوات الأمريكية ومنعوه من المرور عبر القرية باتجاه مدينة القامشلي.
المصدر: "سانا"
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