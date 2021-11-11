"سانا": حاجز للجيش يمنع رتلا للقوات الأمريكية من دخول مدينة القامشلي

أفادت وكالة "سانا" بأن حاجزا للجيش السوري اعترض رتل آليات عسكرية تابعا للقوات الأمريكية عند دوار الوفاء ومنعه من دخول مدينة القامشلي بالحسكة.

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وكشفت مصادر محلية لـ"سانا" أن "خمس آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي حاولت دخول مدينة القامشلي عبر دوار الوفاء فاعترضها عناصر الجيش العربي السوري عند حاجز رشو الواقع جنوب غرب المدينة وأجبروها على التراجع والعودة من حيث أتت".

وتصدى أهالي قرى وبلدات بريف الحسكة بمؤازرة من الجيش السوري للعديد من أرتال الجيش الأمريكي أثناء محاولته التحرك في المنطقة بالقرب من المناطق التي يسيطر عليها، وأجبروه على المغادرة والعودة بعد رشقها بالحجارة، حسب ما أفادت "سانا".

المصدر: "سانا"