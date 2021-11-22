مصر.. محاكمة خطيب "جبهة النصرة" الإرهابية في سوريا

يستكمل القضاء المصري، اليوم الاثنين، محاكمة المتهم مدين إبراهيم محمد حسنين، وهو إمام وخطيب وداعية، بتهمة الالتحاق بـ"جند الأقصى وجبهة النصرة"، التابعتين لجماعة "القاعدة" بسوريا.

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وتعقد الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن طوارئ، بمجمع محاكم طرة جلسة لمحاكمة المتهم بالالتحاق بـ"جند الأقصى وجبهة النصرة"، التابتعين لجماعة "القاعدة"، وتلقي تدريبات عسكرية لتنفيذ عمليات عدائية الغرض منها الإرهاب.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه حال كونه مصري الجنسية، التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب والتدريبات العسكرية وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحق بجماعة القاعدة التي يقع مقرها بدولة سورية، ضمن صفوف مجموعتي "جند الأقصى وجبهة النصرة" التابعتين لها، على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: RT