مصر.. القبض على 6 هاربين من الإعدام والمؤبد

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن الإدارة العامة لمباحث الجيزة وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تمكنت من ضبط 6 فارّين محكومين بالإعدام والمؤبد.

وذكرت أنه تم ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة محكوم عليه بالإعدام في قضية قتل عمد، وضبط عاطلان مقيمان بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة محكوم عليهما بالسجن المؤبد في قضيتي مخدرات.

كما ضبطت عاطلا مقيما بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية خطف، بالإضافة إلى آخر مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات.

أما السادس فمقيم بمحافظة أسيوط ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية سرقة بالإكراه.

وأكدت أنه وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية