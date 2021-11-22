التحالف العربي: إحباط محاولة هجوم للحوثيين في مأرب
Reuters ALI OWIDHA
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أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، إحباط محاولة هجوم لقوات الحوثيين على الجبهة الجنوبية لمأرب.
وأكد التحالف استهداف 25 هدفا، وتدمير 12 آلية، مشيرا إلى أن الخسائر البشرية في صفوف الحوثيين تجاوزت 150 فردا.
#عاجل— واس العام (@SPAregions) November 22, 2021
التحالف: ٢٥ استهداف دمر ١٢ آلية وخسائر بشرية تجاوزت ١٥٠ عنصراً.#واس_عام
وفي وقت سابق اليوم حذر التحالف العربي من وجود مؤشرات على "خطر وشيك يهدد الملاحة والتجارة العالمية في منطقة جنوب البحر الأحمر."
المصدر: وسائل إعلام سعودية
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