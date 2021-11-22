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التحالف العربي: إحباط محاولة هجوم للحوثيين في مأرب

أخبار العالم العربي

التحالف العربي: إحباط محاولة هجوم للحوثيين في مأرب
Reuters ALI OWIDHA
معارك في مأرب (صورة أرشيفية)
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أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، إحباط محاولة هجوم لقوات الحوثيين على الجبهة الجنوبية لمأرب.

وأكد التحالف استهداف 25 هدفا، وتدمير 12 آلية، مشيرا إلى أن الخسائر البشرية في صفوف الحوثيين تجاوزت 150 فردا.

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وفي وقت سابق اليوم حذر التحالف العربي من وجود مؤشرات على "خطر وشيك يهدد الملاحة والتجارة العالمية في منطقة جنوب البحر الأحمر."

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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