التحالف العربي: إحباط محاولة هجوم للحوثيين في مأرب

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، إحباط محاولة هجوم لقوات الحوثيين على الجبهة الجنوبية لمأرب.

وأكد التحالف استهداف 25 هدفا، وتدمير 12 آلية، مشيرا إلى أن الخسائر البشرية في صفوف الحوثيين تجاوزت 150 فردا.

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التحالف: ٢٥ استهداف دمر ١٢ آلية وخسائر بشرية تجاوزت ١٥٠ عنصراً.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 22, 2021

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وفي وقت سابق اليوم حذر التحالف العربي من وجود مؤشرات على "خطر وشيك يهدد الملاحة والتجارة العالمية في منطقة جنوب البحر الأحمر."

المصدر: وسائل إعلام سعودية