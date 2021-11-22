أعلنت بلدية قونة التركية أن فريقا من رجال الإطفاء الليبيين أكملوا دورة تدريبية نظمتها بلدية الولاية وسط تركيا، بالتعاون مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا".

وقالت البلدية إنها "أقامت الأحد حفلا لتوزيع الشهادات على رجال الإطفاء الليبيين المشاركين في الدورة التي استمرت 12 يوما، وعددهم 20 شخصا".

وأضافت: "المشاركون استكملوا الدورة بنجاح في مركز التدريب على الإطفاء التابع للبلدية".

رجال إطفاء ليبيون يستكملون دورة تدريبية في #تركيا 🇹🇷

قالت بلدية قونية في بيان إنها أقامت حفلًا لتوزيع الشهادات على رجال الإطفاء الليبيين المشاركين في الدورة التي استمرت 12 يومًا، وعددهم 20 شخصًا. #لييا🇱🇾https://t.co/Hh0L5jNXxJpic.twitter.com/IZWuVkRRh8 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 21, 2021

من جهته، أعرب وكيل رئيس البلدية مصطفى أوزباش عن أمله في أن "يطبق المشاركون في الدورة كل ما تعلموه، بشكل ناجح عند عودتهم إلى ليبيا".

وشملت التدريبات التدخل لإطفاء الحرائق وإدارة الكوارث، والبحث والإنقاذ، والتدخل في حوادث المرور، والإسعافات الأولية.

المصدر: "الأناضول"