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رجال إطفاء ليبيون يستكملون دورة تدريبية في تركيا

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رجال إطفاء ليبيون يستكملون دورة تدريبية في تركيا
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جانب من تدريبات رجال إطفاء من ليبيا
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أعلنت بلدية قونة التركية أن فريقا من رجال الإطفاء الليبيين أكملوا دورة تدريبية نظمتها بلدية الولاية وسط تركيا، بالتعاون مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا".

وقالت البلدية إنها "أقامت الأحد حفلا لتوزيع الشهادات على رجال الإطفاء الليبيين المشاركين في الدورة التي استمرت 12 يوما، وعددهم 20 شخصا".

وأضافت: "المشاركون استكملوا الدورة بنجاح في مركز التدريب على الإطفاء التابع للبلدية".

من جهته، أعرب وكيل رئيس البلدية مصطفى أوزباش عن أمله في أن "يطبق المشاركون في الدورة كل ما تعلموه، بشكل ناجح عند عودتهم إلى ليبيا".

وشملت التدريبات التدخل لإطفاء الحرائق وإدارة الكوارث، والبحث والإنقاذ، والتدخل في حوادث المرور، والإسعافات الأولية.

المصدر: "الأناضول"

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