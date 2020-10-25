بموجب اتفاقية ثنائية.. عشرات الجنود الليبيين يتدربون في تركيا – فيديو + صور

أعلن الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني، أن العشرات من أفراده يواصلون تلقي التدريب في تركيا، بموجب اتفاق للتدريب العسكري والتعاون بين البلدين.

ونشر المركز الإعلامي لـ"عملية بركان الغضب" على "تويتر"، مقاطع فيديو تبين التدريب البحري والبري لبعض الجنود الليبيين.

وقال المركز إن "160 فردا من الجيش الليبي يتلقون التدريب ضمن برنامج شامل يستمر لخمسة أشهر".

#عملية_بركان_الغضب: تواصل تقديم الدعم التدريبي للقوات المسلحة الليبية ضمن اتفاقية التدريب العسكري والتعاون بين ليبيا و تركيا



#لن_نعود_للقيود#انتصرت_طرابلس#سرت_تعود#ليبياpic.twitter.com/qb8bPkaZ23 — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) October 25, 2020

وأضاف: "الجنود سيتدربون على أساليب القتال المختلفة، واقتحام الأبنية المحصنة، ومناورات بالذخيرة الحية تحاكي أجواء المعارك الحقيقية، وتدريبات على الرماية، واستخدام أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

مشاهد من مركز لتدريب القوات الخاصة في دولة تركيا حيث يتم تدريب بعثة من الجيش الليبي قوامها 160 عنصر ضمن برنامج تدريبي شامل لـ 5 أشهر لتدريبهم على أساليب القتال المختلفة و اقتحام الأبنية المحصّنة و مناورات بالذخيرة الحية تُحاكي أجواء المعارك الحقيقية و تدريبات على الرماية #ليبياpic.twitter.com/dJn7U1gfLp — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) October 24, 2020

ووقع الجانبان التركي والليبي في نوفمبر عام 2019، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

المصدر: "الأناضول + عملية بركان الغضب – تويتر"