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بموجب اتفاقية ثنائية.. عشرات الجنود الليبيين يتدربون في تركيا – فيديو + صور

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بموجب اتفاقية ثنائية.. عشرات الجنود الليبيين يتدربون في تركيا – فيديو + صور
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تدريبات الجنود الليبيين التابعين للوفاق الوطني في تركيا
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أعلن الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني، أن العشرات من أفراده يواصلون تلقي التدريب في تركيا، بموجب اتفاق للتدريب العسكري والتعاون بين البلدين.

ونشر المركز الإعلامي لـ"عملية بركان الغضب" على "تويتر"، مقاطع فيديو تبين التدريب البحري والبري لبعض الجنود الليبيين.

وقال المركز إن "160 فردا من الجيش الليبي يتلقون التدريب ضمن برنامج شامل يستمر لخمسة أشهر".

وأضاف: "الجنود سيتدربون على أساليب القتال المختلفة، واقتحام الأبنية المحصنة، ومناورات بالذخيرة الحية تحاكي أجواء المعارك الحقيقية، وتدريبات على الرماية، واستخدام أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

ووقع الجانبان التركي والليبي في نوفمبر عام 2019، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

المصدر: "الأناضول + عملية بركان الغضب – تويتر"

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