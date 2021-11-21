مصدر ليبي لـRT: مطلب استبعاد حفتر من سباق الرئاسة لا يستحق الرد

اعتبر مصدر في الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر أن مطالبة المدعي العسكري العام التابع لحكومة الدبيبة باستبعاد حفتر من الترشح لانتخابات الرئاسة، "لا تستحق الرد عليها".

وقال المصدر في تصريحات لـRT إن "خطاب ما يسمى بالمدعي العسكري لايستحق الرد ولايساوي الحبر الذي كتب به".

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وأضاف أن "الخطاب صادر من شخص غير ذي صفة والمدعي العام العسكري الشرعي هو اللواء فرج الصوصاع".

يذكر أن المدعي العام العسكري التابع لحكومة الدبيبة اللواء مسعود أرحومة خاطب مفوضية الانتخابات الليبية مطالبا إياها باستبعاد حفتر وسيف الإسلام القذافي من سباق الانتخابات الليبية.

ناصر حاتم ـ الملف الليبي

المصدر: RT