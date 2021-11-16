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حفتر يقدم أوراق ترشحه للرئاسة الليبية رسميا

أخبار العالم العربي

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أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة الشهر المقبل وقدم أوراق ترشحه رسميا لمفوضية الانتخابات في بنغازي.

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