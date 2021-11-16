حفتر يقدم أوراق ترشحه للرئاسة الليبية رسميا
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أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة الشهر المقبل وقدم أوراق ترشحه رسميا لمفوضية الانتخابات في بنغازي.
أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة الشهر المقبل وقدم أوراق ترشحه رسميا لمفوضية الانتخابات في بنغازي.
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