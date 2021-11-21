بعد ساعات من إطلاق النار في القدس.. إصابة شخص بعملية طعن في يافا
AP Mahmoud Illean
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أكدت الشرطة الإسرائيلية أن شخصا على الأقل أصيب جراء عملية طعن نفذت في مدينة يافا اليوم الأحد.
وذكرت الشرطة في بيان أولي عن الحادث أنها تلقت بلاغا عن إصابة شخص بالطعن في شارع بات يام في يافا، مشيرة إلى أن قواتها هرعت إلى موقع الحادث وباشرت بالتحقيق في ملابساته.
وأفادت مواقع إخبارية عبرية بأن الجريح جراء عملية الطعن هو رجل في سن 60 عاما، مشيرة إلى أنه أصيب بجروح متوسطة الخطورة ونقل إلى المستشفى.
ولم تتضح دوافع العملية بعد.
ويأتي ذلك بعد مقتل شخص وإصابة ثلاثة في مدينة القدس جراء عملية إطلاق نار نفذها عنصر في حركة "حماس" اليوم.
المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية
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