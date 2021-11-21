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نشر صورة لمنفذ عملية باب السلسلة في القدس لحظة الهجوم

أخبار العالم العربي

نشر صورة لمنفذ عملية باب السلسلة في القدس لحظة الهجوم
Reuters Ammar Awad
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تناقلت وسائل إعلام صورا لمنفذ الهجوم المسلح الذي خلف قتيلا و3 جرحى بين الإسرائيليين في القدس صباح اليوم الأحد، بما فيها الصورة التي تظهره لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار.

وفي الصورة يحمل فادي أبو شخيدم (42 عاما) من أبناء مخيم شعفاط، رشاشا من طرازBeretta M12 في أحد شوارع البلدة القديمة بالقدس استعدادا لإطلاق النار.

ووصفت "حماس" فادي أبو شخيدم بأنه قيادي في الحركة بمخيم شعفاط.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، في تصريح من موقع الهجوم إن المهاجم "كان عضوا في المكتب السياسي لحركة حماس وكان يصلي بانتظام في المسجد الأقصى"، مضيفا أن زوجته فرت إلى خارج البلاد قبل ثلاثة أيام.

واشار بارليف إلى أن منفذ الهجوم استخدم أسلحة "غير متوفرة في إسرائيل عادة".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية

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