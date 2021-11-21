نشر صورة لمنفذ عملية باب السلسلة في القدس لحظة الهجوم
تناقلت وسائل إعلام صورا لمنفذ الهجوم المسلح الذي خلف قتيلا و3 جرحى بين الإسرائيليين في القدس صباح اليوم الأحد، بما فيها الصورة التي تظهره لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار.
وفي الصورة يحمل فادي أبو شخيدم (42 عاما) من أبناء مخيم شعفاط، رشاشا من طرازBeretta M12 في أحد شوارع البلدة القديمة بالقدس استعدادا لإطلاق النار.
صورة تظهر الشهيد فادي أبو شخيدم لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في القدس وقتله جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين pic.twitter.com/1soUr4ZUd6— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 21, 2021
ووصفت "حماس" فادي أبو شخيدم بأنه قيادي في الحركة بمخيم شعفاط.
وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، في تصريح من موقع الهجوم إن المهاجم "كان عضوا في المكتب السياسي لحركة حماس وكان يصلي بانتظام في المسجد الأقصى"، مضيفا أن زوجته فرت إلى خارج البلاد قبل ثلاثة أيام.
واشار بارليف إلى أن منفذ الهجوم استخدم أسلحة "غير متوفرة في إسرائيل عادة".
حماس تنعى ابنها الشهيد فادي أبو شخيدم منفذ عملية القدس— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 21, 2021
تفاصيل: https://t.co/Qr19RhYkNR
المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية
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