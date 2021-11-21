وزيرة الطاقة الإسرائيلية توقع مذكرة تفاهم لمكافحة أزمة المناخ مع 3 دول في الإمارات

من المقرر أن تتوجه وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار، إلى الإمارات اليوم الأحد لتوقيع مذكرة تفاهم لمكافحة أزمة المناخ مع الأردن والإمارات والولايات المتحدة.

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وستوقع الاتفاقية يوم الاثنين، في جناح الإمارات في معرض "إكسبو"، وسيوقع المذكرة مع وزيرة الطاقة كل من وزير المياه الأردني الدكتور محمد النجر، والمبعوث الأمريكي الخاص لتغير المناخ، جون كيري والمبعوث الإماراتي للمناخ سلطان الجابر.

وقالت وزيرة الطاقة كارين الهرار: "الاتفاقية التي سنوقعها هي خطوة تاريخية في الكفاح الإقليمي ضد آثار أزمة المناخ، وهذا بعد أشهر من العمل الجاد جنبا إلى جنب مع شركائنا في المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة".

وبموجب الاتفاقية، ستعمل البلدان معا لإيجاد حلول للتكيف ومكافحة آثار أزمة المناخ هذه، مع الاستفادة من المزايا النسبية لكل بلد.

وسيعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لإسرائيل، بينما ستعمل إسرائيل على تحلية المياه للأردن.

المصدر: i24news