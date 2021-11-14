شركة عسكرية إسرائيلية تفتح فرعا في الإمارات

أعلنت شركة "البيت سيستمز" الإسرائيلية للأسلحة المتطورة فتح فرع لها بالإمارات، في خطوة تأتي قبيل زيارة مقررة لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى دبي مطلع الأسبوع.

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وقالت الشركة المصنعة للطائرات العسكرية المسيّرة من طراز "هيرميس" وأنظمة استطلاع كهروضوئية في بيان، اليوم الأحد، إنها أنشأت الفرع من أجل "إنشاء تعاون طويل الأمد مع القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة".

ونقل البيان عن ران كريل نائب الرئيس الشركة التي حققت مبيعات تتجاوز قيمتها 4.6 مليارات دولار في 2020، "تعد الإمارات ودول أخرى في المنطقة أسواقا جديدة مهمة لأنظمة البيت".

وأضاف "نعتقد أن منتجاتنا تضعنا في مكانة جيدة لتلبية الاحتياجات والفرص في المنطقة".

ويتزامن الإعلان مع زيارة قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الجنرال عميكام نوركين، إلى الإمارات لأول مرة نهاية الأسبوع لحضور معرض دبي للطيران.

ومن المقرر أن يزور وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس أركان الجيش الأسبق بيني غانتس دبي مطلع الأسبوع لافتتاح "أول جناح إسرائيلي" في معرض تجاري للصناعة العسكرية في الإمارات، وفق ما أعلن مكتبه الأحد.

المصدر: "أ ف ب"