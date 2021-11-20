الحوثيون ينشرون صورا جوية للمواقع التي استهدفوها بالسعودية بعد نفي أمير سعودي (صور)

نشرت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن صورا جوية تظهر استهداف بعض المراكز في السعودية، وذلك بعد نفي أحد الأمراء السعوديين هذا الاستهداف.

وكتب المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع هذه الصور على حسابه عبر "تويتر": "صور جوية للمواقع العسكرية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض والتي تم استهدافها خلال عملية توازن الردع الثامنة وهي مواقع الباتريوت ومواقع أخرى هامة، وهي تعتبر قاعدة عسكرية في محيط المطار".

صور جوية للمواقع العسكرية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض والتي تم إستهدافها خلال عملية توازن الردع الثامنة وهي مواقع الباتريوت ومواقع اخري هامه

وهي تعتبر قاعدة عسكرية في محيط المطار . pic.twitter.com/Hdftude80F — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 20, 2021

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ورد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز على إعلان سريع معتبرا أن بيانه "ليس له معنى إلا التخبط مما ألحقه التحالف بهم من ضربات موجعة في الأيام الماضية".

وكان سريع أعلن في وقت سابق من اليوم عن شن عملية واسعة بواسطة 14 طائرة مسيرة ضد سلسلة أهداف في العمق السعودي، منها قاعدة الملك خالد في الرياض ومطار الملك عبدالله الدولي في جدة ومصاف لشركة "أرامكو" في جدة ومطار أبها الدولي.

المصدر: RT