ترحيب لبناني بتعيين كارولين زيادة رئيسة للبعثة الأممية في كوسوفو

حظي تعيين الدبلوماسية اللبنانية كارولين زيادة ممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة المؤقتة في كوسوفو، بترحيب أوساط سياسية وهيئات وطنية في لبنان.

وكتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في "تويتر":" تعيين السفيرة كارولين زيادة رئيسة لبعثة الأمم المتحدة المؤقتة في كوسوفو شهادة دولية على كفاءة الدبلوماسية اللبنانية".

وتابع: "هذا إثبات إضافي أن ثروة لبنان الأولى هي الإنسان اللبناني، عسى أن ترقى الدولة إلى مستوى ناسها. مبروك لكارولين، مبروك للبنان GB".

تعيين السفيرة كارولين زيادة رئيسة لبعثة الأمم المتحدة المؤقتة في كوسوفو شهادة دولية على كفاءة الدبلوماسية اللبنانية واثبات اضافي ان ثروة لبنان الأولى هي الانسان اللبناني. عسى ان ترقى الدولة الى مستوى ناسِها. مبروك لكارولين…مبروك للبنان GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) November 20, 2021

ونشرت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تغريدة على "تويتر" كتبت فيها: "يشهد تعيين السفيرة كارولين زيادة مرة أخرى على الصفات الرفيعة للمرأة والدبلوماسية اللبنانية، لبنان فخور بنسائه ولسوف يستمر في الاضطلاع برسالته بالرغم من كل الصعاب".

يشهد تعيين السفيرة كارولين زيادة مرة أخرى على الصفات الرفيعة للمرأة والدبلوماسية اللبنانيّة. لبنان فخور بنسائه ولسوف يستمرّ في الاضطلاع برسالته بالرغم من كلّ الصعاب.@Mofalebanonpic.twitter.com/sUlvZzWc1K — NCLW (@Nclwgov) November 20, 2021

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعلن أمس تعيين الدبلوماسية اللبنانية كارولين زيادة ممثلة خاصة له ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة المؤقتة في كوسوفو.

وشغلت زيادة منصب رئيسة دائرة المنظمات الدولية في السلك الدبلوماسي اللبناني، وخلال حياتها المهنية، شغلت منصب مساعد الممثل الدائم اللبناني لدى الأمم المتحدة، وعملت في سفارات بلادها لدى بريطانيا وبلجيكا والنمسا وكرواتيا وسلوفاكيا.

المصدر: RT