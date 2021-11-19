غوتيريش يعين دبلوماسية لبنانية رئيسة لبعثة الأمم المتحدة في كوسوفو

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين الدبلوماسية اللبنانية كارولين زيادة ممثلة خاصة له، ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة المؤقتة في كوسوفو.

وجاء في نص التعيين: "الأمين العام يعلن تعيين كارولين زيادة مبعوثة خاصة له ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة المؤقتة في كوسوفو، خلفا للمبعوث الأفغاني زاهر تانين".

وشغلت زيادة منصب رئيسة دائرة المنظمات الدولية في السلك الدبلوماسي اللبناني، وخلال حياتها المهنية، شغلت منصب مساعد الممثل الدائم اللبناني لدى الأمم المتحدة، وعملت في سفارات بلادها لدى بريطانيا وبلجيكا والنمسا وكرواتيا وسلوفاكيا.

المصدر: "تاس"