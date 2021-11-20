خبير مصري لـRT: "سد النهضة محلّك سر"

أكد الخبير الجيولوجي المصري عباس شراقي لـRT أن صور الأقمار الصناعية أظهرت ثبات المخزون في بحيرة سد النهضة، عند إجمالي التخزينين الأول والثاني.

وقال: "الصور أظهرت ثبات المخزون في البحيرة عند 8 مليار متر مكعب وهي إجمالي التخزين الأول العام الماضي، والثاني لهذا العام 3- 5 مليار متر مكعب على التوالي، بعد أن فقدت البحيرة 2 مليار متر مكعب تخزين مؤقت الأسابيع الماضية بعد انتهاء موسم الفيضان بنهاية أكتوبر الماضي، دون انتاج كهرباء كما كانت تخطط إثيوبيا لتشغيل أول توربينين لإتمام المرحلة الأولى، والتي لم يكتب لها النجاح منذ نهاية 2014 حتى الآن".

وأضاف: "لا توجد أي شواهد لإنتاج كهرباء، مع استمرار تدفق المياه من أعلى الممر الأوسط 10 - 15 مليون متر مكعب باليوم، كما لا توجد أي استعدادات لتخزين ثالث حتى الآن".

وتابع: "فتح أي بوابة سوف يعتبر أول خطوة في الاستعدادات للبدء في الأعمال الهندسية للتخزين الثالث المزمع في يوليو 2022".

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القاهرة ناصر حاتم

المصدر: RT