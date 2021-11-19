مصر.. ضبط مهندس انتحل صفة ضابط شرطة
Reuters
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كشفت أجهزة وزارة الداخلية في مصر ملابسات فيديو على تطبيق "تيك توك" لانتحال أحد الأشخاص صفة ضابط شرطة.
وقال الأمن المصري إن منتحل الصفة نصب كمائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وقام بشراء ملابس من بعض المحال دون دفع قيمتها بقصد تحقيق نسب مشاهدة.
وأكدت أنه وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية المذكور، وتبين أنه مهندس مقيم بدائرة القسم.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة على النحو المشار إليه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة.
المصدر: RT
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