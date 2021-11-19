سعيّد: لا يمكن تطهير البلاد إلا بعد تطهير مؤسسات الدولة – فيديو

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه "لا يمكن تطهير البلاد إلا بعد تطهير مؤسسات الدولة من هؤلاء الذين أرادوا أن يسقطوها وأن يعبثوا بمقدراتها، وتركوا الشباب في البؤس والحرمان".

وأضاف عقب لقاء جمعه بوزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، إنهم "باعوا للشباب أوهام كاذبة جعلتهم يصدقون أن هذه النصوص القانونية ستطبق، في حين أن من وضعها وصادق عليها يعرف أنها لن تطبق أبدا".

وتابع: "الآلاف تقدموا إلى الوظائف بشهادات تحمل أختاما غير صحيحة بتواطؤ مع جهات، وأن عددا منهم جرى إحالته إلى القضاء".

وأضاف: "عديدون انتفعوا بهذه الشهادات بناء على تواطؤ جهات مكنتهم منها".

من جهته، قال النصيبي إن "الجهات التي أصدرت قانون الانتداب في القطاع العام لم تكن لها نية تطبيقه، وإنما كانوا يسعون للكذب على المعطلين عن العمل".

وأضاف: "سعيد أكد أن الوظيفة العمومية اليوم لا يمكن أن تستوعب المزيد من الموظفين، وقال بوضوح إنه لا يبيع أحلاما زائفة".



ويطالب عشرات الآلاف من خريجي الجامعات التونسية ممن طالت بطالتهم أكثر من 10 سنوات بتشغيلهم آليا وتطبيق قانون صدر في أغسطس عام 2020، يمنح أولوية الانتداب لهذا الصنف من العاطلين.

وتبلغ نسبة البطالة في تونس 18.4% في إحصاءات تخص الربع الثالث من هذا العام، ويمثلون أكثر من 762 ألف عاطل.

المصدر: "موقع الرئاسة التونسية"