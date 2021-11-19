واشنطن: البيئة الحالية في سوريا لا تزال غير ملائمة لعودة اللاجئين

اعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد خلال زيارتها مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، أن البيئة الحالية في سوريا غير ملائمة لعودة اللاجئين.

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وقالت غرينفيلد للصحافيين خلال جولة في المخيم الذي يأوي نحو 80 ألف لاجئ سوري إنه "لا شك في أن البيئة الحالية في سوريا ليست مواتية للعودة".

وتابعت أن "هدف اللاجئين النهائي هو العودة إلى ديارهم... أعلم أن هذا هو هدفهم النهائي ما سمعته اليوم هو أن الناس لا يزالون خائفين من الأوضاع في سوريا وأنهم غير مستعدين للعودة".

وأضافت أن "أهم ما استخلصته من هذه الزيارة هو أن المجتمع الدولي يجب أن يكون يقظا في ضمان عودة أي لاجئ بشكل آمن وطوعي وبما يحفظ كرامته".

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1,3 مليون.

وكانت عمان أعلنت الصيف الماضي أن عدد السوريين الذين غادروا الأردن عائدين إلى بلادهم منذ عام 2018 لم يتجاوز 50 ألفا.

المصدر: "أ ف ب"