الأردن: عودة 52 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم منذ فتح الحدود

قال الأردن، اليوم الخميس، إن 52 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ فتح حدود جابر أمام العودة.

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وكشف وزير الداخلية الأردنية، مازن الفراية، عن عودة 52 ألف لاجئ سوري الى بلادهم منذ فتح حدود جابر أمام العودة الطوعية في 15 أوكتوبر 2018 وحتى 31 أوكتوبر 2021.

وردا على أسئلة نيابية وجهتها النائبة زينب البدول حول اللاجئين السوريين المقيمين في المخيمات، قال الفراية إنه تم فتح مركز حدود جابر أمام عودة اللاجئين بتاريخ 15 أوكتوبر 2018 لتسهيل عودة اللاجئين المتواجدين على أراضي المملكة طوعيا، سواء كانوا داخل المخيمات او خارجها.

وكانت البدول وجهت أسئلة عديدة لوزارة الداخلية تعلقت بالأوضاع القانونية والإنسانية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري، عقب تصريحات أدلى بها وزير الداخلية مؤخرا حول القضية.

المصدر: وكالة "عمون"