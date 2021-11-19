مقتدى الصدر يعلن حل تشكيل "لواء اليوم الموعود" وغلق مقاره

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر يوم الجمعة، حل تشكيل "لواء اليوم الموعود" وغلق مقاره.

وقال الصدر في تغريدة على "تويتر": "كبادرة حسن نية مني أعلن حل تشكيل لواء اليوم الموعود، وغلق مقراتهم".

وأضاف "ولولا أنهم سلموا سلاحهم لسرايا السلام سابقا، أو ما يسمى حاليا "لواء 313 و314 و315" في سامراء، لأمرتهم بتسليم سلاحهم ولأطاعوا فهم ما زالوا مخلصين لنا ولوطنهم".

وتابع الصدر قائلا في تغريدته: "وإن وجد فعليهم خلال مدة 48 ساعة عسى أن تكون هذه الخطوة بداية لحل الفصائل المسلحة، وتسليم أسلحتهم وغلق مقراتهم، بل وتكون رسالة أمان وسلام للشعب كافة، فعلى مسؤول اللواء تنفيذ هذا القرار".

و"لواء اليوم الموعود" حركة مسلحة أسسها مقتدى الصدر في أيلول من عام 2008 وهدفها مقاومة الاحتلال الأمريكي للعراق.

وأعلن "لواء اليوم الموعود" وقف عملياته العسكرية ضد القوات الأمريكية في شهر أيلول 2011 لإتاحة المجال لها للانسحاب من البلاد.

وطالب الصدر يوم الخميس بحل الفصائل المسلحة كلها، داعيا "الراغبين بالمشاركة في الحكومة محاسبة المنتمين لهم ممن لديهم شبهات فساد".

وقال الصدر في مؤتمر صحفي عقده في النجف الخميس: "رسالتي إلى القوى السياسية التي تعتبر نفسها خاسرة في الانتخابات، التي شهد العالم بنزاهتها، هي أنه لا ينبغي أن تكون خسارتكم مقدمة لإنهاء وخراب العملية الديمقراطية في العراق حاليا ومستقبلا، وأن تراجعوا انفكسم لتعيدوا ثقة الشعب بكم مستقبلا"، مضيفا أن "ما تقومون به حاليا سيزيد من نفور الشعب منكم".

وصرح بأنه "في حال أردتم الإشتراك بتشكيل الحكومة عليكم محاسبة المنتمين لكم ممن عليهم شبهات فساد وتسليمهم إلى القضاء النزيه، للوقوف على الحقائق فورا، وتصفية الحشد الشعبي المجاهد من العناصر غير المنضبطة وعدم زج اسمه وعنوانه في السياسة".

كما طالب الصدر بـ"قطع كل العلاقات الخارجية بما يحفظ للعراق هيبته واستقلاله إلا من خلال الجهات الدبلوماسية والرسمية، وعدم التدخل بشؤون دول الجوار وزج الشعب العراق في حروب لا طائل منها"، إضافة إلى "حل الفصائل المسلحة أجمع ودفعة واحدة، وتسليم سلاحها كمرحلة أولى للحشد الشعبي عن طريق القائد العام للقوات المسلحة".

المصدر: RT