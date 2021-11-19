طائرتهم انطلقت من مصر.. عشرات الفلسطينيين يطلبون اللجوء لإسبانيا

أفادت متحدثة باسم حكومة إسبانيا بأن مجموعة من 39 راكبا فلسطينيا كانوا على متن رحلة جوية متجهة من مصر إلى كولومبيا، توقفوا بمطار برشلونة للمطالبة بحق اللجوء السياسي في إسبانيا.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الإقليمي للحكومة المركزية اليوم الجمعة إنه بعد هبوط الطائرة في برشلونة من القاهرة يوم الاثنين الماضي، كان من المقرر أن يستقل الركاب طائرة أخرى متوجهة إلى كولومبيا والإكوادور لكنهم سعوا بدلا من ذلك لتقديم طلب اللجوء إلى السلطات في المطار.

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وقالت المتحدثة إن مسؤولي الهجرة المحليين يقومون بتقييم حالات المسافرين من القاهرة.

وذكرت "إنهم في غرفة خاصة ويتم الاهتمام بكل احتياجاتهم"، مضيفة "أنهم هناك طواعية"، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق تحدثت تقارير إعلامية عن الركاب الذين طلبوا اللجوء في مطار برشلونة يحماون الجنسية اللبنانية.

وتعد هذه المحاولة الثانية لمجموعة من المسافرين جوا للدخول إلى إسبانيا في أقل من أسبوعين.

ففي السادس من نوفمبر، تسلل 21 راكبا من طائرة على المدرج في مطار بالما دي مايوركا بعد هبوط اضطراري بسبب ادعاء أحد الركاب المرض.

لكن المتحدثة باسم الحكومة قالت إن الركاب الفلسطينيين في برشلونة لم يتسببوا في أي مشكلة.

المصدر: "رويترز"