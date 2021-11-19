39 لبنانيا يستغلون توقف طائرتهم في برشلونة لطلب اللجوء في إسبانيا

نقلت وكالة "فرانس برس" عن السلطات الإسبانية أن مجموعة من 39 لبنانيا كانوا مسافرين بين مصر وأمريكا اللاتينية، استغلوا هبوط طائرتهم في برشلونة لطلب اللجوء في إسبانيا.

وقال مصدر في إقليم كاتالونيا إن طائرة مستأجرة من القاهرة إلى بوغوتا وكيتو قد توقفت في المدينة الإسبانية الاثنين وأن مجموعة الركاب "لم تواصل (الرحلة) وطلبت اللجوء".

وأشار المصدر إلى أن الركاب الـ39 بدأوا إجراءات طلب اللجوء وهم موجودون في منطقة بالمطار تقدّم فيها الخدمات الأساسية.

وقال المصدر إن نزول هؤلاء الركاب من الطائرة في برشلونة كان أمرا متوقعا وإن هذه الواقعة لا علاقة لها بما حدث مؤخرا في مطار بالما دي مايوركا.

وفي الخامس من نوفمبر الجاري أوقفت شرطة بالما دي مايوركا 16 شخصا فروا من طائرة هبطت اضطراريا في مطار المدينة، ولا تزال تبحث عن 8 آخرين.

وقالت الشرطة إن الطائرة التي كانت في رحلة بين المغرب وتركيا سمح لها بالهبوط اضطراريا في بالما دي مايوركا إثر ورود بلاغ بشعور أحد ركابها بالإعياء.

المصدر: أ ف ب